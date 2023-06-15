Kılıçdaroğlu, tüm danışmanlarını görevden aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi danışman ve başdanışman olarak atanan tüm kişileri görevden aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi danışman ve başdanışman olarak atanan tüm kişileri görevden aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından 4 Haziran 2023 tarihi öncesi danışman ve başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, 14 Haziran 2023 tarihi itibari ile görevlerinin sonlandırıldığı aktarıldı.