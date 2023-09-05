Kılıçdaroğlu: TÜİK, hesaplama anlayışını değiştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dün paylaşılan verilerden anlaşılıyor ki TÜİK, hesaplama anlayışını değiştirdi. Bir başka deyişle, verilerin üstündeki makyajı azalttı, gerçeklere yaklaştı. TÜİK bu 'hesaplama' değişikliğiyle, daha önce milletin aldatıldığını; enflasyona göre maaşına zam alan milyonlarca vatandaşın kul hakkının yendiğini; talimat veren sarayın ve o talimatı yerine getirenlerin suç işlediğini kabul etmiş oldu" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), dün ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre; ağustosta TÜFE yüzde 9,09 arttı, yıllık bazda yüzde 58,94'e çıktı. TÜİK verilerinin, uzun zaman sonra bağımsız araştırmacıların enflasyon verileri ile örtüşmesi dikkat çekti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından TÜİK'in açıkladığı verileri değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, 2021 yılında TÜİK'in gerçek enflasyon verilerini yansıtmadığını belirterek TÜİK'ten randevu talep etmiş, fakat sonuç alamamıştı. Kılıçdaroğlu, 3 Aralık 2021 tarihinde yaptığı, "Randevu vermeyen TÜİK'e gittim. Aylardan Aralık ayı. Milyonlarca emekçinin ücret artışı bu yalan dolan TÜİK rakamları üzerinden yapılacak. Zulmü her kabul ediş, daha büyüğünü doğurur. Kimse unutmasın, her Firavun'un bir Musa'sı vardır. Akıllarını başlarına toplasınlar" açıklamayı hatırlattı.

Dün açıklanan TÜİK verileri için Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı değerlendirme şöyle:

"Dün paylaşılan verilerden anlaşılıyor ki TÜİK, hesaplama anlayışını değiştirdi. Bir başka deyişle, verilerin üstündeki makyajı azalttı, gerçeklere yaklaştı. TÜİK bu 'hesaplama' değişikliğiyle, daha önce milletin aldatıldığını; enflasyona göre maaşına zam alan milyonlarca vatandaşın kul hakkının yendiğini; talimat veren sarayın ve o talimatı yerine getirenlerin suç işlediğini kabul etmiş oldu. Artık gerçekler konuşuluyorsa, 12 aylık enflasyon yüzde 58 değil, yüzde 128'dir. Emekliden, işçi ve memurdan özür dilenerek, gerçek oranlara göre, derhal telafi zammı yapılmalıdır."