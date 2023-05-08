Kılıçdaroğlu: TRT her gün suç işliyor

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Seçim Kanunu uyarınca kendisine tanınmış olan konuşmasını TRT 1 TV'de yaptı. Kılıçdaroğlu, TRT'nin halkın doğru, tarafsız ve gerçek habere ulaşması için kurulduğunu ancak iktidar partisinin yayın organı haline geldiğini belirterek, TRT'nin her gün kendi ilkelerine ve mevzuatına aykırı yayın politikası ile suç işlediğini açıkladı.

MİLLET İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "14 Mayıs'ta sadece bana oy vermeyeceksiniz, adalet arayan herkese oy vereceksiniz. Bu ülkenin onuruyla çalışan ama geçinemeyen insanlarına oy vereceksiniz. Kendiniz, sevdikleriniz ve geleceğiniz için oy vereceksiniz. Bu çürük düzeni sizler değiştireceksiniz. Hak ettiğimiz düzeni, hep beraber kuracağız. Unutmayın, sevgili halkım, birleşe birleşe kazanacağız" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Seçim Kanunu uyarınca kendisine tanınmış olan konuşmasını TRT 1 TV'de yaptı. İkinci ve son konuşmalar 13 Mayıs'ta yapılacak.

'TRT HER GÜN SUÇ İŞLİYOR'

'DEVLETİMİZİN TELEVİZYONUNUN SİZDEN GİZLEDİĞİ GERÇEKLERİ ANLATACAĞIM'

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'DEVLET NEREDE, AFAD NEREDE?' DİYE BAĞIRAN VATANDAŞLARIMIZIN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI MI?'

SALİH CAN, SİNAN ATEŞ VE TAYFUN KAHRAMAN VURGUSU

'TRT SON 7 YILDA BENİ SADECE BİR KEZ DAVET ETTİ'

Son 7 yılda TRT'ye bir kez davet edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "TRT son 7 yılda beni sadece bir kez davet etti. Ben bu kez bana ayrılan süreyi milletin televizyonunda, sesi kısılan, hikayeleri anlatılmayan milyonları bilin diye, gerçekleri duyun diye kullanmak istedim. Çünkü bu seçim onların seçimi. Bu seçimde onlar aday. Ekmeği, suyu, geleceği çalınmış 85 milyon aday. Kaybolan neşesine yeniden kavuşmak isteyen herkes aday. Her birimiz refah, huzur ve adalet hasretiyle, hakça ve insanca yeni bir düzen kurmak için adayız. 14 Mayıs'ta sadece bana oy vermeyeceksiniz, adalet arayan herkese oy vereceksiniz. Bu ülkenin onuru ile çalışan ama geçinemeyen insanlarına oy vereceksiniz. Kendiniz, sevdiklerini ve geleceğimiz için oy vereceksiniz. Bu çürük düzeni sizler değiştireceksiniz. Hak ettiğimiz düzeni hep beraber kuracağız. Unutmayın sevgili halkım birleşe birleşe kazanacağız" dedi.