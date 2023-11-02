Kılıçdaroğlu, Tolga Şardan'ın tutuklanmasını protesto etti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanmasına karşı yapılan protestoya destek verdi ve 'Tolga Şardan gazetecidir, gazetecilik suç değildir' paylaşımını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilik meslek örgütlerinin gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanmasına karşı bugün T24 Ankara Bürosu önünde yaptığı protesto açıklamasını alıntılayarak "Tolga Şardan gazetecidir, gazetecilik suç değildir" paylaşımını yaptı.
T24 yazarı, gazeteci Tolga Şardan, "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" yazısı gerekçe gösterilerek dün gece tutuklandı. Gazetecilik meslek örgütleri, bugün T24 Ankara Bürosu önünde Şardan'ın tutuklanmasını protesto etti.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, resmi X (Twitter) hesabından örgütlerin basın açıklamasını alıntılayarak paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:
"Tolga Şardan gazetecidir, gazetecilik suç değildir."