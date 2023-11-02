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Kılıçdaroğlu, Tolga Şardan'ın tutuklanmasını protesto etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanmasına karşı yapılan protestoya destek verdi ve 'Tolga Şardan gazetecidir, gazetecilik suç değildir' paylaşımını yaptı.