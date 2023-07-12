Kılıçdaroğlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ı ziyaret etti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi davasında hapis cezasına çarptırılan TİP Milletvekili Can Atalay'ı ziyaret etmek için Marmara Cezaevi'ne geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ı ziyaret etmek için Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay'ı ziyaret etmek için Marmara Cezaevi'ne geldi. Saat 14.20 sıralarında cezaevine gelen Kılıçdaroğlu yaklaşık 1 saat süren ziyaret sonrası açıklama yaptı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika