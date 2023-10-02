Kılıçdaroğlu, terör saldırısında hayatını kaybeden veterinerin ailesini aradı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör saldırısında hayatını kaybeden veteriner Mikail Bozlağan'ın ailesini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, veteriner Mikail Bozloğan'ın ailesini taziye için aradı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da dün gerçekleşen terör saldırısı öncesi teröristler tarafından öldürülüp aracı gasp edilen Veteriner Mikail Bozlağan'ın ailesini telefonla aradı.
CHP lideri Kılıçdaoğlu, Veteriner Mikail Bozlağan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileklerini iletti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika