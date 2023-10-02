Kılıçdaroğlu, terör saldırısında hayatını kaybeden veterinerin ailesine başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de teröristler tarafından öldürülen veteriner Mikail Bozlağan'ın ailesini telefonla arayıp başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de teröristler tarafından öldürülen veteriner Mikail Bozlağan'ın (24) ailesini telefonla arayıp başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre; Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki bombalı eylemi gerçekleştiren teröristlerin Kayseri'de öldürüp otomobilini gasbettiği veteriner Mikail Bozloğan'ın ailesini telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, Bozlağan'a Allah'tan rahmet, ailesine ise başsağlığı dileklerini iletti.