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Kılıçdaroğlu: "Tek umudum, tek beklentim bu ülkedeki demokrasi özleminin sandığa yansımasıdır"

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 100. Yıl Cumhuriyet Akademisi Temel Atma Töreninde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 100. Yıl Cumhuriyet Akademisi Temel Atma Töreninde konuştu.

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Kaynak: AA / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Ankara Politika Haberler

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