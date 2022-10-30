Kılıçdaroğlu: "Tek umudum, tek beklentim bu ülkedeki demokrasi özleminin sandığa yansımasıdır" Politika Haberleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 100. Yıl Cumhuriyet Akademisi Temel Atma Töreninde konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 100. Yıl Cumhuriyet Akademisi Temel Atma Töreninde konuştu. (3) Kaynak: AA / Politika Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Ankara Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Kılıçdaroğlu: 'Tek umudum, tek beklentim bu ülkedeki demokrasi özleminin sandığa yansımasıdır' - Haberler

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