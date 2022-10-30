Kılıçdaroğlu: "Tek umudum, tek beklentim bu ülkedeki demokrasi özleminin sandığa yansımasıdır"
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 100. Yıl Cumhuriyet Akademisi Temel Atma Töreninde konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 100. Yıl Cumhuriyet Akademisi Temel Atma Töreninde konuştu.
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Kaynak: AA / Politika