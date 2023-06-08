Kılıçdaroğlu, Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u kutladı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u tebrik etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u tebrik etti.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig'e yükselen Pendikspor camiasını yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Sefa Şahin - Politika