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Kılıçdaroğlu, Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u kutladı

Kılıçdaroğlu, Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u kutladı

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig'e yükselen Pendikspor camiasını yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Pendikspor Politika Haberler

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