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Kılıçdaroğlu, Süleyman Demirel'i anma mesajı paylaştı

Kılıçdaroğlu, Süleyman Demirel'i anma mesajı paylaştı

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefatının 8'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefatının 8'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Farklı siyasi görüşlerin varlığının demokrasinin olmazsa olmaz kuralı olduğunu bilen, kurumlara, kurallara ve liyakate önem veren, gönüllerde taht kurmuş değerli siyaset ve devlet insanı 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'i vefatının 8'inci yılında saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Demirel Politika Haberler

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