Kılıçdaroğlu, Soyer'in sunumunu dinledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu, Soyer'in sunumunu dinledi

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu, Soyer'in sunumunu dinledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 3 yıllık görev süresinin sunumunu dinleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanımızı ve bütün ekip arkadaşlarını yürekten kutluyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 3 yıllık görev süresinin sunumunu dinleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanımızı ve bütün ekip arkadaşlarını yürekten kutluyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak üzere İzmir'e geldi. "İktidara Giden Yolda İzmir'in Sosyal Demokrat Belediyecilik Çözümleri" toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 3 yıllık görev süresinin sunumunun dinleyen Kılıçdaroğlu, toplantı çıkışı kısa bir açıklama yaptı. CHP Lideri, "Belediye başkanımızı ve bütün ekip arkadaşlarını yürekten kutluyorum. İzmir'e hizmet ediyorlar, çok güzel hizmetler var" diye konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Tunç Soyer İzmir Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title