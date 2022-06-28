Kılıçdaroğlu: Sökülen rütbelerini aynen dikeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun ve emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın rütbelerinin geri alınmasına yönelik kararla ilgili, "Sabri Uzun da Hanefi Avcı da bilsin ki az kaldı, geliyor sandık. Onların sökülen rütbelerini aynen dikeceğiz. Haksızlığa tahammül edemiyoruz biz" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, 85 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölümüne ilişkin, "Türk sinemasının, sanatçılarının, sevenlerinin, ailesinin başı sağ olsun" dedi.

"Şeker fabrikalarını sattılar. 24 yıl sonra Türkiye şeker ithal etmek zorunda kaldı. Niçin? Birileri kazansın, diye. Yönetemiyorlar. Şeker fabrikaları neden özelleştirilmez? Bunlar zaten üç dört ay çalışıyorlar. O nedenle devlet çalıştırır, bu yükü özel sektör kaldıramaz. Şimdi özel sektör zam üstüne zam yapıyor. Çayda da benzer bir olaya doğru gidiyoruz ağır ağır. 28 Haziran'da bir kanun teklifi gelecekti ama şimdilik görüşmekten vazgeçtiler. Çay, Karadeniz'in bir bölümünün stratejik ürünüdür. Şeker de hangi oyunlar oynamak istiyorlarsa çay da da oynamak istiyorlar. Ulusal Çay Konseyi kuracaklarmış, onlar fiyatları belirleyecekmiş. Yükü sırtlarından atacaklar, düşük fiyat belirleyecekler sonra da, 'Biz belirlemedik' diyecekler. Değerli arkadaşlarım AK Parti iktidarı döneminde her yıl ortalama 20 bin ton çay ithal edildi. Bugüne kadar 434 milyon dolar para ödendi. Biz bu parayı Rize, Trabzon, Artvin'e versek ne olurdu? Bu iktidar size değil yabancılara çalışıyor. Bize oy versinler veya vermesinler biz adaletten yanayız. Rizeli kardeşim duy bunu, biz iktidar olacağız. Sözüm var, kaçak çayları toplayıp Rize'nin meydanında yakacağım. Sen kazanacaksın. Biz oy peşinde kısır bir siyaset yapmıyoruz. Bizim için her şeyden önemlisi bu ülkede yaşayan insanların refahıdır."

Demirören Haber Ajansı / Politika