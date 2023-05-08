Kılıçdaroğlu: 'Söke söke beşli çetelerden alacağım ve size vereceğim'

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vaatlerini sıraladığı konuşmasında, "'Sen nereden bulacaksın parayı' diye soruyorlar. Söke söke beşli çetelerden alacağım ve size vereceğim" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da Uğur Mumcu Meydanı'ndaki mitingde seçmenlere hitap etti. Mitingde Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de eşlik etti. Kılıçdaroğlu konuşmasında vaatlerini sıralayarak, kaynak olarak firmaları gösterdi. "Bütün köy okullarını yeniden açacağız. Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Öyle torpili morpili olmayacak. KPSS'ye girecek, atamasını yapacağız. Mülakatta eleniyordunuz, onu da kaldıracağız. Size düşündüğünüzden daha iyi imkanlar sağlayacağız. Göreceksiniz en hızlı internete nasıl erişiliyor göreceksiniz. Yatırımlar nereye gidiyor, onu da göreceksiniz. İlk aracınızı aldığınızda ÖTV'nin olmadığı bir Türkiye'yi de göreceksiniz. Emekliler size de bir çift sözüm var. Sizler çalıştınız, sizler alın teri döktünüz, sizler sigorta primlerini ödediniz ve zamanı geldi emekli oldunuz. Normalde emekli olan birisinin insan gibi yaşaması lazım. Ay başını nasıl getireceğim diye her ay oturup hesap yapmaması lazım. 2015 yılından bu yana diyorum, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında asgari ücret kadar ikramiye verin. Vermediler, önce bin lira yaptılar, sonra 2 bin lira yaptılar. Size sözüm önümüzde Kurban Bayramı var. Size sözüm, sizlerin oylarıyla cumhurbaşkanı olduğumda emekliler bankaya gidip aylığınızı çektiğinizde 15 bin lirayı orada göreceksiniz. 'Sen nereden bulacaksın parayı' diye soruyorlar. Sen beşli çetelere çalışırken para var, yandaşlara çalışırken para var, havuz medyasına çalışırken para var, emekliye gelince 'parayı nereden bulacaksın.' Söke söke beşli çetelerden alacağım ve size vereceğim" dedi.

Yoksul kadınlara maaş

Kılıçdaroğlu, yoksul kadınlara asgari ücret oranında maaş bağlayacaklarını ifade ederek, "Çocuklarını okula gönderirken acaba beslenme çantasının içerisine neler koyayım diye düşünürsünüz. Çocuğun çantasına somon ekmeğin yarısını kesip salça sürerek çantaya koyan anneleri de biliyorum. Büyük dramların yaşandığını da biliyorum. Sizler bu ülkenin büyümesi ve kalkınmasıyla beraber huzur içerisinde yaşamayı hak ediyorsunuz. 'Bay Kemal gelince yardımları kesecek' diyorlar ya, niye keseyim, öyle yapmayacağım. Tam tersini yapacağım. Her kadının bankada hesabı olacak ve onun durumuna göre en az asgari ücret kadar yoksul ailelerde kadının hesabına düzenli olarak para yatacak. İşçi gibi, memur gibi, emekli gibi gidecek parasını alacak. Çoluk çocuğunun rızkını alacak" şeklinde konuştu.

"Adana Havalimanı kapanmayacak"

Kılıçdaroğlu, Adana Havalimanı'nı kapatmayacaklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Havaalanı sorununuz var değil mi? 'Havaalanını kapatacağız' diyorlar. Oy vereceksiniz, bay Kemal gelecek, Adana Havalimanı çalışmaya devam edecek. Neden kapatıyorsun? Başka yerde havalimanı yapabilirsin. Çünkü burası büyük bir rant alanı olabilir. Birileri malı götürebilir. Bay Kemal bunu seyredecek, yemezler. Hiç endişe etmeyin, kapattırmayacağız orayı. Zeydan başkan metro yapmak istiyor onay alamıyor. Onayın nasıl alındığını da göreceksiniz."

Mitingde Kılıçdaroğlu'ndan önce söz alıp kalabalığa seslenen Akşener'in miting sonrası halkın selamlanmasında sahneye çıkmaması dikkat çekti. - ADANA