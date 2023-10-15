Kılıçdaroğlu, Sivas'taki trafik kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas'ta 7 kişinin ölümüne neden olan trafik kazasına ilişkin yayınladığı mesajda; "Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas'ın Gürün ilçesinde bu sabaha karşı yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."