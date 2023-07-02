Kılıçdaroğlu, Sivas katliamında hayatını kaybedenleri anma mesajı paylaştı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1993 yılında yaşanan Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri sosyal medya hesabından anma mesajıyla andı. Kılıçdaroğlu, Sivas katliamında yitirdiğimiz canlarımızı saygı, rahmet ve hüzünle anıyorum dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1993 yılında yaşanan Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri andı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "unutMADIMAKlımda" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Kendimi her 2 Temmuz'da o otelde o kabusun içinde yeniden bulduğum, yakın tarihimizin en acı günlerinden biri olan Sivas katliamında yitirdiğimiz canlarımızı saygı, rahmet ve hüzünle anıyorum." ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu, 30 yıldır sönmeyen bu ateşi, kaldırılmayan enkazı unutmadıklarını vurguladı.
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Politika