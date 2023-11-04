Kılıçdaroğlu: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım (4)

CHP'DE GENEL BAŞKAN SEÇİMİ 2'NCİ TURA KALDI1366 kayıtlı delegenin 682'si Özgür Özel'e, 664'ü Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verirken; sandıktan 18'i geçersiz, 2'si boş olmak 20 geçersiz oy çıktı.

CHP'DE GENEL BAŞKAN SEÇİMİ 2'NCİ TURA KALDI

1366 kayıtlı delegenin 682'si Özgür Özel'e, 664'ü Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verirken; sandıktan 18'i geçersiz, 2'si boş olmak 20 geçersiz oy çıktı. Salt çoğunluk olan 684 delegenin oyu sağlanamadığı için genel başkanlık seçimi 2'nci tura kaldı.