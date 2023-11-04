Kılıçdaroğlu: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım (2)KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL YETERLİ İMZAYA ULAŞTICHP'nin 38'inci Olağan Genel Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi için yeterli imzayı toplayan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel, genel başkan adayı oldu.

Kılıçdaroğlu: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım (2)

KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL YETERLİ İMZAYA ULAŞTI

CHP'nin 38'inci Olağan Genel Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi için yeterli imzayı toplayan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel, genel başkan adayı oldu. Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sonuç olarak, başvuruları olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yeterli imza sayısına sahiptir. 2 adayımız, Kurultay'ın biraz sonra takdirlerine sunulacaktır. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.