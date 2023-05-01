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Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta şehit olan askerlerimiz için taziye mesajı yayınladı

Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta şehit olan askerlerimiz için taziye mesajı yayınladı

Politika Haberleri

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta askeri personeli taşıyan aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler ve Suriye'deki patlamada şehit düşen polisler için bir taziye mesajı yayınladı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Şırnak'ta askeri personeli taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan askerlerimize ve Suriye'de şehit olan polis memurlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan asker ve polis memurlarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta askeri personeli taşıyan aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler ve Suriye'deki patlamada şehit düşen polisler için bugün Twitter hesabında bir taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Şırnak'ta askeri personeli taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan askerlerimize ve Suriye'de şehit olan polis memurlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan asker ve polis memurlarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: ANKA / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Suriye Şırnak Politika Haberler

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