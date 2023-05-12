Kılıçdaroğlu: 'Sinan Ateş'in katillerini kulaklarından yakalayıp adalete teslim edeceğim'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, " Sinan Ateş'in katillerini bulacağım ve onların kulaklarından yakalayıp adalete teslim edeceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Ankara'nın Tandoğan Meydanı'nda düzenlediği mitinge katıldı. Mitinge Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

"Bütün Türkiye'de huzuru ve barışı sağlayacağız"

Ülke için çalışacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Birlikte mücadele edeceğiz. Demokrasiyi getireceğiz. Güzel ülkemizi, gerçekten ve gerçekten de bütün dünyaya, demokrasiyi demokratik yollarla getiren bir ülke olarak tanıtacağız. Çünkü bu ülkenin gençleri ve kadınları, otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirecekler. Gençleri ve kadınları yürekten kutluyorum. Yağmurumuz yağıyor. Güzel bir yağmur. Şöyle ifade edeyim; Mustafa Kemal'in başkentindeyiz. Mansur Başkan, gerçekten de Ankara'yı Mustafa Kemal'in Ankara'sı yapmak için elinden gelen her türlü çabayı gösteriyor. Ama şimdi bütün Türkiye'yi, Mustafa Kemal'in Türkiye'si yapacağız. Bütün Türkiye'de huzuru ve barışı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

" Sinan Ateş'in katillerini kulaklarından yakalayıp adalete teslim edeceğim"

Sinan Ateş suikastı hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, "Bir şeye daha söz vereyim ben size. Sinan Ateş'in katillerini bulacağım ve onların kulaklarından yakalayıp adalete teslim edeceğim. Bir şey daha söyleyeyim. Benim saraylarda oturma gibi bir alışkanlığım yok. Saray maray bize vız gelir. Size söz veriyorum; Ankara'nın Seğmenleriyle beraber, onların şarkıları ve türküleriyle beraber, onların oyun havalarıyla beraber Gazi Mustafa Kemal'in Çankaya Köşkü'ne gideceğiz. Çankaya Köşkü, halkın köşküdür. Çankaya'da mütevazı bir hayat var. Dolayısıyla sizler gibi olacağız, sizler gibi yaşayacağım, sizler gibi dertleneceğim, sizler gibi sevineceğim. Varsa bir yerde sorun, soruna kilitleneceğim ve mutlaka çözeceğim" açıklamasında bulundu.

"İnsanca hakça bir düzeni getireceğiz"

Adaleti getireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "450 kilometreyi yürüdüysem o bir başlangıçtı. Şimdi ayın 15'inde önemli bir aşamayı daha kat etmiş olacağız. ve bu ülkenin bütün coğrafyasına adaleti, hakkı ve hukuku götüreceğim. En ufak bir endişeniz olmasın. Rahmetli Ecevit'in fotoğrafı var, pankartı var, gösteriyorlar. Rahmetli Ecevit şöyle derdi; 'Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen' derdi. Evet, ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzeni getireceğiz" diye konuştu.

"Bugün gördüm ki Recep Bey vedalaşıyor"

Seçim atmosferine ilişkin konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, "Çok rezil bir dille, iğrenç bir sözler dizisiyle bir seçime gidiyoruz. 'Terörist' oldunuz, 'işgalci' oldunuz. Bu milletin asil evlatları; her türlü hakareti, iftirayı siz de gördünüz biz de gördük. Ama bugün gördüm ki Recep Bey vedalaşıyor" dedi.

"14 Mayıs akşamı tarih yazıldığı bir akşam olacak"

Akşener konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"14 Mayıs akşamı 13. Cumhurbaşkanımızla birlikte Türkiye'nin nefes aldığı, hukukun üstünlüğünün kabul edildiği, demokrasinin uygulandığı, yargının bağımsız olduğu; hak, hukuk, adaletin tesis edildiği ve tarih yazıldığı bir akşam olacak." - ANKARA

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