Kılıçdaroğlu, Selin ve Sefa çiftinin nikah şahitliğini yaptı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Selin ve Sefa çiftinin nikah törenine katılarak şahitlik yaptı. Kılıçdaroğlu, çiftin ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Selin Özdemir ile Sefa Tilki çiftinin nikah şahitliğini yaptı.
Partiden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Selin ve Sefa çiftinin nikah törenine katıldı.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın kıydığı nikahta, çiftin şahitliğini yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Özdemir ve Tilki ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.
Kaynak: AA / Politika