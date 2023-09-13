Kılıçdaroğlu, Selin ve Sefa çiftinin nikah şahitliğini yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Selin ve Sefa çiftinin nikah törenine katılarak şahitlik yaptı. Kılıçdaroğlu, çiftin ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.