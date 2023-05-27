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Kılıçdaroğlu: Seçimi Kazandıktan Sonra İlk İmzalayacağım Kararnamelerden Biri, Maçların Artık Şifresiz Olarak TRT'de Yayınlanmasını Sağlamak

Kılıçdaroğlu: Seçimi Kazandıktan Sonra İlk İmzalayacağım Kararnamelerden Biri, Maçların Artık Şifresiz Olarak TRT'de Yayınlanmasını Sağlamak

Politika Haberleri

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT'de yayınlanmasını sağlamak. Milletin küçücük zevklerini bile çaldılar. Böylece milleti TRT'yle de barıştıracağım ve TRT gerçekten milletin kanalı olacak" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT'de yayınlanmasını sağlamak. Milletin küçücük zevklerini bile çaldılar. Böylece milleti TRT'yle de barıştıracağım ve TRT gerçekten milletin kanalı olacak" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabında yaptığı açıklamada, yarın yapılacak seçimde cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, maçların şifresiz olarak TRT'de yayınlanmasını sağlamayacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"TRT, GERÇEKTEN MİLLETİN KANALI OLACAK"

"Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT'de yayınlanmasını sağlamak. Milletin küçücük zevklerini bile çaldılar. Böylece milleti TRT'yle de barıştıracağım ve TRT gerçekten milletin kanalı olacak."

Kaynak: ANKA / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Politika Haberler

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