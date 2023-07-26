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Kılıçdaroğlu, seçilen milletvekilleriyle Meclis'te bir araya geldi

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden ilk kez seçilen milletvekilleriyle Meclis'te bir araya gelerek genel seçimleri ve yaklaşan yerel seçimleri değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden ilk kez seçilen milletvekilleriyle Meclis'te bir araya gelerek genel seçimleri ve yaklaşan yerel seçimleri değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs genel seçimleri sonrası CHP listelerinden ilk kez seçilerek parlamentoya giren milletvekilleriyle TBMM'de bir araya geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 60 milletvekiliyle 4 ayrı grup halinde CHP grup toplantı salonunda görüştü.

Görüşmede genel seçimlerin ve yaklaşan yerel seçimlerin değerlendirildiği, ayrıca Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerinin bölgeleriyle ilgili yaptığı bilgilendirmeyi dinlediği öğrenildi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı olan Yusuf Can Zeybek'i, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile makamında kabul etti.

Kaynak: AA / Ertuğrul Subaşı - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs Politika Güncel Haberler

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