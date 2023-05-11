Kılıçdaroğlu: 'Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklamasının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, Barış Manço'nun 'Halil İbrahim Sofrası' şarkısını paylaşarak, 'Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklamasının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, Barış Manço'nun 'Halil İbrahim Sofrası' şarkısını paylaşarak, "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin" ifadelerini kullandı.