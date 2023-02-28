Kılıçdaroğlu: Satılmadık kaç çadır varsa getirin, hepsini alacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir felaket gününde nasıl olur da cumhuriyet ile yaşıt olan bir kurum, cumhuriyetin en değerli kurumlarından biri olan Kızılay, çadır satar? Buradan Kızılay yetkililerine sesleniyorum.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir felaket gününde nasıl olur da cumhuriyet ile yaşıt olan bir kurum, cumhuriyetin en değerli kurumlarından biri olan Kızılay, çadır satar? Buradan Kızılay yetkililerine sesleniyorum. Kardeşim, deponuzda satılmadık kaç çadır varsa getirin, hepsini alacağız ve deprem bölgesine göndereceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde çadır ihtiyacının hala devam ettiğini belirterek, "Bir felaket gününde nasıl olur da cumhuriyet ile yaşıt olan bir kurum, cumhuriyetin en değerli kurumlarından birisi olan Kızılay, çadır satar? Buradan Kızılay yetkililerine sesleniyorum. Kardeşim, deponuzda satılmadık kaç çadır varsa getirin, hepsini alacağız ve deprem bölgesine göndereceğiz. Bir yardım kuruluşunun ticarethaneye dönüştürülmesi ne demektir? Bir yardım kuruluşu; tarihi, kökleri olan bir yardım kuruluşu, öğrenciliğimizde Kızılay kumbarası taşırdık, insanlar Kızılay'a yardım yapsınlar, diye götürür öğretmenimize teslim ederdik ve onlar da Kızılay Merkezi'ne gönderirlerdi bu paraları. Bu kurumun geldiği hale bakın" diye konuştu.