Kılıçdaroğlu sandık görevlilerine mesaj verdi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarından sandık görevlilerine teşekkür ederek, demokrasi emekçilerinin hikayesinin dünya tarafından konuşulacağını söyledi.
SANDIK GÖREVLİLERİNE MESAJ
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarında, 'Sandıklarda olacak kahramanlara' notuyla video paylaştı. Kılıçdaroğlu, videoda şöyle konuştu: "Pazar günü sandıklarda yer alacak arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Son birkaç gündür yapılan tehditler, polisimize yapılan baskılar, 'Cep telefonuyla kimliğe ulaşıyorum' şovlarının tek amacı vardı; sizi o sandıklardan uzak tutmak. Ha ne oldu? Gönüllü olmak isteyenlerden dolayı telefonlarımız kilitlendi, kimseyi korkutamadılar. Çünkü o sandıklara müşahit gidecek gönüllüler; erdem savaşçıları, vicdan emekçileri. ve onlar, hepimizin olmak istediği kişiler. Sandıklarda yer alacak demokrasi emekçilerine buradan çok ama çok teşekkür ediyorum. Hikayenizi dünya konuşacak. Yıllarca anlatılacaksınız. Size, ne yapmanız gerektiğini anlatmayacağım. İstanbul, Ankara seçimlerinden hepiniz antrenmanlısınız. Asla vazgeçmeyeceksiniz, yerinizi terk etmeyeceksiniz. Son sözüm de o sandıklarda kamu adına görev yapacak kişilere. Hükümetler geçicidir, sakın unutmayın. Devlet bakidir, aslolan budur. Bunu aklınızın bir kenarında tutun. Partici değil devletten, adaletten, hukuktan yana olun.
Haydi bakalım; çoğu gitti, az kaldı."
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika