Kılıçdaroğlu: Sakın ola ümitsizliğe kapılmayın (2)

'SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM'CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden 'Buradayız. Sonuna kadar mücadele' notu ile video mesaj paylaştı.

'SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden 'Buradayız. Sonuna kadar mücadele' notu ile video mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Buradayım be buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım" ifadelerini kullandı.