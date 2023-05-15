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Kılıçdaroğlu: Sakın ola ümitsizliğe kapılmayın (2)

Kılıçdaroğlu: Sakın ola ümitsizliğe kapılmayın (2)

Politika Haberleri

'SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM'CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden 'Buradayız. Sonuna kadar mücadele' notu ile video mesaj paylaştı.

'SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden 'Buradayız. Sonuna kadar mücadele' notu ile video mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Buradayım be buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Elif Er - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Twitter Politika Haberler

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