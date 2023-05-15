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Kılıçdaroğlu: Sakın ola ümitsizliğe kapılmayın

Kılıçdaroğlu: Sakın ola ümitsizliğe kapılmayın

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili halkım; dünden bu yana aralıksız çalışıyoruz. Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız. Her şeyin sonunda, sadece milletimizin dediği olacak" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Elif Er - Politika

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