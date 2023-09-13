Kılıçdaroğlu, Sakarya Zaferi'nin 102. yılını kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Zaferi'nin 102'nci yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Milli mücadelemizin dönüm noktalarından biri olan, 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlanışının 102. yılını kutluyor, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.' ifadesini kullandı.