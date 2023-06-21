Kılıçdaroğlu sahte videoya tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı konuşmadan kesitler içeren bir videoyu, 'Sahte video hazırlayana sahtekar denir, sahtekardan da cumhurbaşkanı olmaz' mesajıyla sosyal medya hesabında yayınladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı konuşmadan kesitler içeren bir videoyu, "Sahte video hazırlayana sahtekar denir, sahtekardan da cumhurbaşkanı olmaz" mesajıyla sosyal medya hesabında yayınladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Meclis'teki grup toplantısında yaptığı konuşmadan kesitler içeren videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun "Sahte video hazırlayana sahtekar denir, sahtekardan da cumhurbaşkanı olmaz" notuyla paylaştığı videoda, grupta yaptığı konuşmadan şu bölümlere yer verildi:

"Bunlar vatandaştan oy, ama talimatı dışarıdan alırlar. Vatandaşlara her türlü yalanı söylerler. Benimle ilgili de sahte videolar hazırladılar. ve çıkıp, Allah büyüktür, bunu itiraf ettiler montaj diye. Oy veren vatandaşlara seslenmek isterim. Ne oldu bu videolar? Sahte video hazırlayana sahtekar denir. Sahtekardan da Cumhurbaşkanı olmaz. Bu kadar açık."