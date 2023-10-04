Kılıçdaroğlu: RTÜK'ün Halk TV'ye verdiği ceza kabul edilemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, RTÜK'ün Halk TV'ye verdiği ağır cezayı eleştirerek, bir kişinin sözlerine katılmamanın terör amacına hizmet gibi ağır bir iftirada bulunma hakkı tanımadığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Saray sopası RTÜK'ün, kendini mahkeme yerine koyarak Halk TV'ye verdiği ağır ceza kabul edilemez. Bir kişinin sözlerine katılmamanız, size 'terörün amacına hizmet' gibi ağır bir iftirada bulunma hakkı tanımaz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Ayşenur Arslan'ın Halk TV'deki programında sarf ettiği sözler nedeniyle RTÜK'ün Halk TV'ye üst sınırdan idari para ve 5 kez program durdurma cezası vermesiyle ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabı X'te (Twitter) paylaştığı mesaj şöyle:

"Saray sopası RTÜK'ün, kendini mahkeme yerine koyarak Halk TV'ye verdiği ağır ceza kabul edilemez. Bir kişinin sözlerine katılmamanız, size 'terörün amacına hizmet' gibi ağır bir iftirada bulunma hakkı tanımaz."