Kılıçdaroğlu, PES Başkanı Stanishev ve AP Türkiye Raportörü Amor ile telefonda görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) Başkanı Sergei Stanishev ve Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor ile telefonda görüştü.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Stanishev ve Amor, elektrik faturasıyla ilgili aldığı karar nedeniyle Kılıçdaroğlu'nu arayarak desteklerini iletti.

Stanishev ve Amor görüşmede, başlatılan eylemi takdirle takip ettiklerini ifade etti.

Açıklamada ayrıca Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri Luis Ayala'nın da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek mektubu gönderdiği bildirildi.