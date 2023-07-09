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Kılıçdaroğlu, Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan askerlere başsağlığı diledi

Kılıçdaroğlu, Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan askerlere başsağlığı diledi

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan iki askere rahmet diledi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerimiz Hasan Taş ve Furkan Günergök'e Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan iki askere rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerimiz Hasan Taş ve Furkan Günergök'e Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Politika Haberler

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