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Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerlere başsağlığı diledi

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralanan askerlere acil şifa diledi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralanan askerlere acil şifa diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Allah Politika Haberler

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