Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerlere başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralanan askerlere acil şifa diledi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.' ifadelerini kullandı.