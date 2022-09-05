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Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Kesti'ye rahmet diledi

Politika Haberleri

Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Kesti'ye rahmet diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit operasyon bölgesindeki helikopter kazasında şehit olan Uzman Çavuş Ümit Kesti'ye rahmet diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit operasyon bölgesindeki helikopter kazasında şehit olan Uzman Çavuş Ümit Kesti'ye rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde helikopterimizin ikmali esnasında meydana gelen kazada şehit olan askerimiz Kesti'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Kesti Politika Haberler

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