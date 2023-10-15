Kılıçdaroğlu: Partiyi kim televizyonlarda tartışır hale getirirse ayıracağım

'PARTİYİ KİM TELEVİZYONLARDA TARTIŞIR HALE GETİRİRSE AYIRACAĞIM'

CHP Yerel Yönetimler Marmara Bölge Çalıştayı'nda konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının son bölümünde şunları söyledi:

"Kongrelerimiz yapılıyor. Tartışmalar oluyor, gayet güzel. ya biz demokrasiyiz zaten. Demokrasiyi getiren partiyiz. Farklı görüşler ortaya atılabilir ama kongre biter, seçimler biter el ele, omuz omuza sahaya çıkmak durumundayız. Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlarda tartışır hale getirirse kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım. Kimse kusura bakmasın. Çok açık, çok net söylüyorum."