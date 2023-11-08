Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayında genel başkanlık seçimlerini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde görev yapan personelle vedalaştı. Ailenin liderlerinin değişebileceğini, bunun da gayet doğal olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Hepinize şimdilik hoşça kalın diyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezindeki devir teslim töreni öncesinde CHP'de çalışan personelle bir araya gelerek vedalaştı. Kılıçdaroğlu, yaptığı veda konuşmasında ilk genel başkanlığından itibaren birlikte çalışmaktan her zaman onur ve gurur duyduğunu ifade ederek, "Biz güçlü bir aileyiz, iyi bir aileyiz. Beraber çalıştık, kader birliği yaptık ve mücadele ettik. Artılarımız oldu, eksiklerimiz oldu. Hayat doğru bir çizgi değil. Hayatın içinde inişler var çıkışlar var ama önemli olan ana hedefi kaçırmamaktır. O hedef doğrultusunda hep beraber çalıştık. Bundan sonraki çalışmaları da aynı yüreklilikle, aynı cesaretle sürdürmemiz gerekiyor. Çünkü bu parti bizimle var olmadı ve bizimle beraber de yok olmayacak" ifadelerini kullandı.

"Ailenin liderleri değişebilir, bu da gayet doğaldır"

Genel başkanlığı döneminde elinden geldiği kadar çalıştığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bazen arkadaşları sürükledim, bazen beraber çalıştık ve bazen çalışmalarda aksaklıklar oldu. Bütün bunların hepsini biliyorum ama bir şekliyle hepimiz beraber çalıştık, çaba harcadık. Sizler günün 24 saatinde gelen telefonlara yanıtlar verdiniz, bizler gelen iletilere yanıt vermeye çalıştık. Kişisel olarak bana gelenlere ayrıca yanıt vermeye çalıştım ama sonuçta güzel bir aileyiz ve bu ailenin devamı gerekiyor. Ailenin liderleri değişebilir, bu da gayet doğaldır. Hayatın akışı içinde buna bakmamız gerekiyor ama sonuçta parti hepimizin partisidir" dedi.

"Tekrar hepinize şimdilik hoşça kalın diyorum"

Kılıçdaroğlu, toplumun her kesimiyle sağlıklı diyaloglar kurmaya çalıştıklarına vurgu yaparak, sözlerine şöyle devam etti:

"Giremediğimiz mahallelere girmeye, giremediğimiz evlere girmeye, onlarla beraber olmaya, onların dertlerini dinlemeye ve onlara yönelik çözümlerimizi aktarmaya çalıştık. Bu süre içerisinde hepiniz destek verdiniz. Verdiğiniz her bir destek için hepinize yürekten teşekkür ederim. Dolayısıyla partiyi bırakıp ayrılan değil, partinin bir neferi olarak çalışmaya devam eden bir kişi olarak bu söylemleri öyle algılamanızı isterim. Her birimiz CHP için çalışacağız, iktidarı için çalışacağız ve mücadele edeceğiz. Bugüne kadar hafızamızda biriktirdiğimiz ve kamuoyuyla paylaştığımız bütün projelerimizi yine bir şekliyle güncelleyerek, büyüterek ve yeni projeler ekleyerek toplumun önüne çıkaracağız. Tekrar hepinize şimdilik hoşça kalın diyorum." - ANKARA