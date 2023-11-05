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Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i tebrik etti

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Politika Haberleri

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Büyük Önderimiz Atatürk'ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel'i kutluyor, başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Kurultayı'nda Genel Başkan seçilmesinin ardından sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, şu mesajı verdi:

"Büyük Önderimiz Atatürk'ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel'i kutluyor, başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA / Politika

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