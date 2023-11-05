Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i tebrik etti

Kemal Kılıçdaroğlu, "Büyük Önderimiz Atatürk'ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel'i kutluyor, başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Kurultayı'nda Genel Başkan seçilmesinin ardından sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, şu mesajı verdi:

"Büyük Önderimiz Atatürk'ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel'i kutluyor, başarılar diliyorum."