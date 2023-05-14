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Kılıçdaroğlu, oy kullandığı sandıktan 1'inci çıktı

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, oy kullandığı sandıkta 229, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 90 oy aldı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, oy kullandığı sandıkta 229, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 90 oy aldı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi için Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu'na, 4221 numaralı sandıktan 229 oy, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 90 oy, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a 6 oy çıktı. 331 seçmenin oy kullandığı sandıktan 5 oy boş çıkarken, 1 oy geçersiz sayıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Sarı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Politika Haberler

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