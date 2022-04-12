Kılıçdaroğlu, oto sanayi sitesinde iftar konuğu oldu - Haberler

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Kılıçdaroğlu, oto sanayi sitesinde iftar konuğu oldu

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Kılıçdaroğlu, oto sanayi sitesinde iftar konuğu oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oto sanayi sitesi esnaf ve işçileriyle iftarda bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oto sanayi sitesi esnaf ve işçileriyle iftarda bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu, iftarda Etimesgut ilçesinde yer alan Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde bir tamirhaneye konuk oldu. Esnaf ve işçilerle sofraya oturan Kılıçdaroğlu, iftar yemeğinden yedi. Ardından, sanayi çalışanlarının sorunlarını dinleyip çözüm önerilerini anlattı.


Kılıçdaroğlu, oto sanayi sitesinde iftar konuğu oldu

Kılıçdaroğlu, oto sanayi sitesinde iftar konuğu oldu

Kılıçdaroğlu, oto sanayi sitesinde iftar konuğu oldu

Kılıçdaroğlu, oto sanayi sitesinde iftar konuğu oldu

Demirören Haber Ajansı / Politika

Politika, Haberler

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