CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Osman Saffet Arolat'ın vefatı üzerine taziye mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu, Arolat'ın değerli bir gazeteci olduğunu belirterek, ailesine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, Osman Saffet Arolat için taziye mesajı yayımladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden gazeteci Osman Saffet Arolat için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Duayen gazeteci, basın camiasının 'Osman Ağabeyi' değerli dostum Osman Saffet Arolat'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Arolat'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.