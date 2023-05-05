Kılıçdaroğlu: Orta Anadolu'nun bütün sanayi kentlerini demir yollarıyla Mersin ve İskenderun'a bağlayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Orta Anadolu'nun bütün sanayi kentlerini demir yollarıyla Mersin ve İskenderun'a bağlayacaklarını belirterek, 5 yıl içerisinde burada 850 bin yeni istihdam alanı yaratacaklarını açıkladı. Ayrıca Kılıçdaroğlu, tarım ve sanayideki sorunları ortadan kaldıracaklarını ve bütün köy okullarını yeniden açacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Orta Anadolu'nun bütün sanayi kentlerini demir yollarıyla Mersin ve İskenderun'a bağlayacaklarını belirterek, "5 yıl içerisinde burada 850 bin yeni istihdam alanı yaratacağız. 5 yıl içerisinde İstanbul'un nüfusu yaklaşık 2,5 milyon azalacak. Bu bölge, Özel Ekonomi Bölgesi olacak" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin'deki mitingde konuştu.

Kendilerine 'Bunlar LGBT'ci' denildiğini söyleyen Yavaş, "Aslında bir şey demek istiyorlar, kötü bir şey. Anlıyorsunuz ne istediklerini değil mi? Şimdi ben bunların LGBT karnesini açıyorum. Sayın İçişleri Bakanı, sürekli 'Bunlar gelirse erkek ile erkek. İnsanla hayvan evlenecek' falan. Sürekli fantezilerini anlatıyor. Maşallah çok zengin fantezileri var. Onun için de 'Bunlar gelmesin' diyor. Bakın, Türkiye'de 2002'den sonra bir sürü LGBT derneği kurulmuş, bu hükümet zamanında. 14 tane kurulmuş. Bunlardan 7'si Süleyman Soylu döneminde. LGBT oteli açılmış, en göze çarpanı da şu; Müslüman Eşcinseller Derneği'ne de izin vermişler. Durum budur. Kimsenin cinsel hayatına devlet karışmaz ama bizlere hakaret etmek için söylüyorlar" diye konuştu.

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