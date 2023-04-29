Kılıçdaroğlu, Öğrencilere 'Demokrasi Bileti' Kampanyası Başlattı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikametinin olduğu şehre gidip oy vermek isteyen öğrencilere otobüs bileti sağlamak için başlatılan 'Demokrasi Bileti' kampanyasına ilişkin açıklama yaptı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İkametinin bulunduğu şehrine gidip oy vermek isteyen binlerce öğrenci var ama otobüs biletleri ateş pahası. Demokrasi Bileti uygulaması ile öğrencilere destek olabilirsiniz" açıklamasını yaptı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikametinin olduğu şehre gidip oy vermek isteyen öğrencilere otobüs bileti sağlamak için başlatılan "Demokrasi Bileti" kampanyasına ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"İkametinin bulunduğu şehrine gidip oy vermek isteyen binlerce öğrenci var ama otobüs biletleri ateş pahası. Demokrasi Bileti uygulaması ile öğrencilere destek olabilirsiniz. Her bağış, bir bilet demek. #HaydiTürkiye sandıktan değişimi birlikte çıkaralım!

http://demokrasibileti.org"