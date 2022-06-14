Kılıçdaroğlu: O yürüyüş 6 lideri bir araya getirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet Yürüyüşü bitmiş değil, sürdürüyoruz onu. Hakkımızı ala ala ve milletin desteğini ala ala sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. O yürüyüş 6 lideri bir araya getirdi. Bu yürüyüş bitmiş değil. En son kişi adaletsizlikten şikayet etmeyinceye kadar bu yürüyüşümüz devam edecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a yaptığı Adalet Yürüyüşünü hatırlatarak, "Adalet Yürüyüşü yaptık. Bu ülkenin artık adaletsizliğe tahammülü yok. Adaletsizliğe artık tahammül edemiyoruz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmamız gerekiyor. Hiçbir suçu günahı olmadığı halde hapishanelerde çürütülen insanların hakkını savunmamız gerekiyor. Geçinemediği için, evladına bir şeyler alamadığı için intihar eden babaların, annelerin hakkını, hukukunu savunmak için bir şey yapmak lazım. Adalet Yürüyüşü sadece bizim tarihimizde değil, dünya siyaset tarihinde önemli bir yürüyüş. İnsanların düşünceleri, inançları, kimlikleri farklı olabilir. Üreten çiftçinin, alın terinin, iş bekleyen üniversite mezununun hakkını, hukukunu savunmak suç olmaya başladı. Babaları, anneleri hapiste; o çocukların hakkını savunmak suç olmaya başladı" dedi.

Kılıçdaroğlu, bazı köşe yazarlarının kendisine yönelik eleştirileriyle ilgili de "Son zamanlarda sureti kendinden menkul bazıları türedi. Bazıları gazeteci, bazıları araştırmacı olarak karşımıza çıkıyor. Bana muhalefeti öğretmeye çalışıyorlar. Muhaliflik dersi verenler, biz daha ölmedik, sizin ne mal olduğunuzu biz gayet iyi biliyoruz. Muhalefet ahlakla yapılır. Yazı yazmayan, konuşmayan adam bize muhalefet dersi veriyor. Biz kelle koltukta muhalefetimizi sonuna kadar yapacağız" ifadelerini kullandı.