Kılıçdaroğlu: O yollar, köprüler, tamamını kamulaştıracağım (2) - Haberler

'IRKÇILIK YAPMAYACAĞIZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce İstanbul Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek, sohbet etti. Kılıçdaroğlu, daha sonra Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür ve Kongre Merkezi'nde muhtarlar, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu konuşmasında geçici sığınmacıları ırkçılık yapmadan kendi özgür iradeleriyle memleketlerine göndereceklerini belirterek, "Suriyeli kardeşlerimiz, bu kardeşlerimizin kendi ülkelerine gitmeleri lazım. Bu konuda görüşlerim açık ve nettir. Bunu Suriyeli kardeşlerimizle de paylaştım. Suriye ile bir masada oturarak bütün sorunların çözülmesi lazım. Bütün finansmanların Birleşmiş Milletler tarafından karşılanarak yapılması lazım. O fabrikaları da hayata geçirerek, evleri var yerleri var. Bu şekilde ülkelerine göndereceğiz. Irkçılık yapmayacağız. Bu milletin alnına ırkçı yazdırmayacağız. Özgür iradeleri ile göndereceğiz. Altyapısını oluşturacağız" dedi.