Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği Adalet Partisi'nden destek açıklaması
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttfika'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ü ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttfika'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ü ziyaret etti. Toplantı sonrası açıklama yapan Öz, cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ü makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. İki lider görüşme sonrası kamera karşısına geçti. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar hepimizin malumu. Bir var olma ve yok olma, mücadelesi veriyoruz. Türkiye aydınlığa veya karanlığa sürüklenecek; hepimizin sorumluluğu var. Hepimiz bu sorumluluk içinde hareket etmeliyiz. Türkiye'yi aydınlığa çıkarmalıyız. Hepimizin temel hedefi kavgadan, çekişmeden, kamplaşmadan ayrılan bir Türkiye, kucaklaşan bir Türkiye, birbirini kucaklayan, birbirini görüşüne saygı duyan bir Türkiye. Artık bu bir seçim olmanın ötesinde bir referanduma dönüşmüş durumda. Daha önce yapılan bir referandumun Türkiye'yi nereye getirdiğini hepimiz biliyoruz. Artık bu yapının değişmesi lazım. Sistemin değişmesi lazım, düşünce özgürlüğünün gelmesi lazım, yargı bağımsızlığının gelmesi lazım. Üretenin, çalışanın, alın teri dökenin kazanması lazım. Bunun için yola çıktık ve bunun için ayın 28'inde bütün vatandaşlarımı, bütün vatanseverleri sandığa davet ediyorum. Gelin oylarınızı kullanın ve Türkiye'nin kaderini değiştirelim" dedi.ÖZ: PARTİLERİMİZ BARAJ ALTINDA KALDIAdalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ise Ata İttifakı'nı Zafer Partisi ile birlikte kurduklarını hatırlatarak, "Ata İttifakı maçın ilk yarısında görevini yaptı. Cumhuriyetçi, Atatürkçü, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi bir harekettir. Bunun mimarı Ümit Özdağ Bey'le ikimizdik. Ata İttifakı'nın da isim babası bendim. Amacımız Türkiye'nin Atatürk çizgisinde cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkarak Kurtuluş Savaşı'nın yapılma sebeplerine uygun bir nizamın tekrar tesis edilmesiydi. Cumhuriyetin yıpranan değerlerini tekrar yeniden tesis etmekti. Sinan Oğan Bey'i cumhurbaşkanı adayı olarak birlikte teklif ettik ve geldi. Fakat yüzde 5'te kaldı biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı adayımız ikinci tura kalamadı. Partilerimiz de barajın altında kaldı" ifadelerini kullandı.'KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEĞİZ'Demokrasinin devam etmesi için de kararlarını verdiklerini açıklayan Öz, "Adalet Partisi olarak Genel İdare kurulumuzu topladık. Bu toplantıda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına destek kararı çıktı. Bu karar oy birliğiyle çıkmıştır. Dolayısıyla şimdi geldik maçın ikinci yarısına. Bu ikinci yarısında birlik beraberlik içerisinde yürüyeceğiz. Değerli arkadaşlarım; bizler Atatürkçü, Türk milliyetçisi, cumhuriyetin kazanımına sahip çıkan müdafaayı hukuk hareketeyiz" diye konuştu.
Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek?— Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023