Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği Adalet Partisi'nden destek açıklaması

CHP Genel Başkanı ve Millet İttfika'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ü ziyaret etti. Toplantı sonrası açıklama yapan Öz, cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ü makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. İki lider görüşme sonrası kamera karşısına geçti. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar hepimizin malumu. Bir var olma ve yok olma, mücadelesi veriyoruz. Türkiye aydınlığa veya karanlığa sürüklenecek; hepimizin sorumluluğu var. Hepimiz bu sorumluluk içinde hareket etmeliyiz. Türkiye'yi aydınlığa çıkarmalıyız. Hepimizin temel hedefi kavgadan, çekişmeden, kamplaşmadan ayrılan bir Türkiye, kucaklaşan bir Türkiye, birbirini kucaklayan, birbirini görüşüne saygı duyan bir Türkiye. Artık bu bir seçim olmanın ötesinde bir referanduma dönüşmüş durumda. Daha önce yapılan bir referandumun Türkiye'yi nereye getirdiğini hepimiz biliyoruz. Artık bu yapının değişmesi lazım. Sistemin değişmesi lazım, düşünce özgürlüğünün gelmesi lazım, yargı bağımsızlığının gelmesi lazım. Üretenin, çalışanın, alın teri dökenin kazanması lazım. Bunun için yola çıktık ve bunun için ayın 28'inde bütün vatandaşlarımı, bütün vatanseverleri sandığa davet ediyorum. Gelin oylarınızı kullanın ve Türkiye'nin kaderini değiştirelim" dedi.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023