Kılıçdaroğlu'nun yanındaki kadın terlik giydi: 'Ayakkabım yok, terlik giyiyorum'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı programda hemen yanında oturan ve ayakkabısı olmadığı için terlik giyen dört çocuk annesi Aliye Özbey'in sıkıntılarını dinledi. Özbey, kirada yaşadığını, maluliyet aylığının yetmediğini ve yardım ile geçindiğini söyledi.

Haber : TAMER ARDA ERŞİN- Kamera: FATİH NAZIM EFE

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı programda hemen yanında oturan ve ayakkabısı olmadığı için terlik giyen dört çocuk annesi Aliye Özbey, "Ben hayatımda daha hiç (ayakkabı) almadım. Alacak durumda değilim. Beni geç de çocuklarımın ayakları iyi olsa da okula gitse, ben kendi ayakkabımı almıyorum… Kış aylarında kara bir marka giyiyorum, ayakkabım kara lastik, eski tip" dedi.

Kılıçdaroğlu bugün; CHP Kadın Kolları Başkanlığı'nın Ankara Çankaya'daki Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlediği Aile Destekleri Sigortası Buluşmasına katıldı. Kadınlar sorunlarını Kılıçdaroğlu'na anlattı. Programda Kılıçdaroğlu'nun yanında oturan 52 yaşındaki 4 çocuk annesi Aliye Özbey'in ayakkabı yerine terlik giymesi dikkat çekti. Özbey, kürsüye çıkarak sıkıntılarını Kılıçdaroğlu'na ve tüm kadınlara anlattı.

Özbey, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Devamlı terlik giyiyorum, kara marka bir ayakkabı giyiyorum. Ben hayatımda daha hiç almadım. Alacak durumda değilim. Beni geç de çocuklarımın ayakları iyi olsa da okula gitse, ben kendi ayakkabımı almıyorum. Öğrencim var. Öğrenci kitap istiyor. Öğrenci her şey istiyor… Kış aylarında kara bir marka giyiyorum, ayakkabım kara lastik, eski tip. Keşke bugün giyseydim, buraya gelseydim" diye konuştu.

Özbey, kızlarından birinin KPSS sınavında iyi puan almasına rağmen atamasının yapılmadığını ve 3 kızının da okumaya devam ettiğini dile getirerek, "Evim yok, kiradayım. Maluliyet aylığı yetmiyor. 5 bin lira civarı. Zor durumdayız. Şah damarımdan ameliyatlıyım. Boğazımda kist var. Ayağımda kireçlenme var, ameliyat olamıyorum" dedi.

Özbey, "Kaymakam, millet, kapı, komşu… Yardım ile geçiniyorum. Yardım kolisi kapıma geliyor, kızlarımın gururuna dokunuyor. Genç kızlar, arkadaşları var. Devletin, milletin yardımı ile geçiniyorum" sözleriyle yaşadıklarını özetledi.