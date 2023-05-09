Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsüne taşlı saldırı gerçekleşti

CHP, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü Sakarya mitinginin ardından; Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu seçim otobüsüne, 15-17 yaşları arasında bir çocuk tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Partiden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız, Sakarya Milletvekilimiz Sayın Engin Özkoç'u arayarak 'Evladımızın kimliği hiçbir şekilde açıklanmasın, aileye de hukuki destek verilsin. Bu çocuk Türkiye'nin evladıdır; seçimler gelir geçer, çocuğun zarar görmemesi en önemli konumuzdur. Asıl mesele onun yaptığı eylem değil, bir çocuğu böylesi bir provokasyona alet edenlerdir' talimatını iletti" denildi. Engin Özkoç, Sakarya Emniyeti'ni aradı ve Kılıçdaroğlu'nun şikayetçi olmadığını bildirdi, çocuk serbest bırakıldı.

CHP, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü Sakarya mitinginin ardından; Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu seçim otobüsüne, 15-17 yaşları arasında bir çocuk tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Partiden yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Yoğun bir katılım ve büyük bir coşkuyla geçen Sakarya Mitingimizin ardından, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu seçim otobüsümüze, 15-17 yaşları arasındaki bir çocuk tarafından, taşlı saldırı gerçekleştirildi. Genel Başkanımız, olayı öğrenmesinin hemen ardından, Sakarya Milletvekilimiz Sayın Engin Özkoç'u arayarak "Evladımızın kimliği hiçbir şekilde açıklanmasın, aileye de hukuki destek verilsin. Bu çocuk Türkiye'nin evladıdır; seçimler gelir geçer, çocuğun zarar görmemesi en önemli konumuzdur. Asıl mesele onun yaptığı eylem değil, bir çocuğu böylesi bir provokasyona alet edenlerdir." talimatını iletti. Ayrıca, Sakarya Mitingimiz öncesinde, güzergahımız üzerinde bulunan bazı noktalara taşların yığıldığı ihbarı alınmıştı. Bu provokasyon girişimi de Sakarya Emniyeti tarafından engellendi. Bu vesileyle emniyet güçlerimize de teşekkür ederiz."

KILIÇDAROĞLU ŞİKAYETÇİ OLMADI, ÇOCUK SERBEST BIRAKILDI

CHP Grup Başkanvekili, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç; Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine Sakarya Emniyet Müdürü'nü aradı. Kılıçdaroğlu'nun çocuktan şikayetçi olmadığını aktardı. Çocuk serbest bırakıldı.

Özkoç, şunları söyledi:

"15-16 yaşlarında bir çocuk taş fırlatmış. Koruma araçlarından bir tanesine denk geldi. Koruma aracının camı biraz çatladı. Emniyet hemen müdahale etti. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, 'Çocuğumuzla ilgili kesinlikle şikayetçi değiliz, hukuki açıdan yardımcı olun. Biz asıl, çocuğumuzu eylemi yapmaya teşvik eden zihniyete karşı mücadele ediyoruz. Çocuğu ifşa etmeyin' dedi. Emniyet Müdürü'nü aradım. Şikayetçi olmadığımızı, hukuksal hakları ile ilgili biz yardımcı olacağımızı ifade ettim."