Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıkta en çok oyu kendisi aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oy kullandığı sandıkta en fazla oyu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak kendisi aldı. Kılıçdaroğlu'nun oy verdiği Arjantin İlkokulu'ndaki 4221 numaralı sandıkta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda kullanılan 318 oyun 4'ü geçersiz sayıldı. Sayım sonuçlarına göre, Kılıçdaroğlu 224 oy alırken sandıktan Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 90 oy çıktı.