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Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıkta en çok oyu kendisi aldı

Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıkta en çok oyu kendisi aldı

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıkta en fazla oyu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak kendisi aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıkta en fazla oyu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak kendisi aldı.

Kılıçdaroğlu'nun, oy verdiği Arjantin İlkokulu'ndaki 4221 numaralı sandıkta Cumhurbaşkanı Seçimi için kullanılan 331 oyun 6'sı geçersiz sayıldı.

Sayım sonuçlarına göre, Kılıçdaroğlu, 229 oyla birinci oldu.

Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 90, Kemal Kılıçdaroğlu'na 229 ve Sinan Oğan'a 6 oy çıktı. Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye ise oy çıkmadı.

Kaynak: AA / Yeşim Sert Karaaslan - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Politika Haberler

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