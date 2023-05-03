Kılıçdaroğlu'nun Ordu mitinginde vatandaşların talepleri

Haber : DİLAN KUTLU / Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ordu mitingi öncesinde bir vatandaş, "Kılıçdaroğlu için geldim. Cumhuriyet için geldim. İstiklal için geldim. Güzel günler için geldim. Bu toplumun geleceği için geldim… Emekliyim, yerel yönetimlerden. Gece gündüz çalışıyorum. Gelecek için geldim. Türkiye'nin huzuru için geldim" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ordu'da miting düzenledi. Mitinge; Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Miting öncesinde bir vatandaş ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Neden buradayız? Ekonominin sürekli kötüye gitmesi… Gençlerimizin önünün kapanması… O kadar çok kendi yakınlarım var ki, üniversite mezunları; hepsi evde. Hatta kızım var. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni, atanamadı. Yıllarını verdi. 10 yıldan bu yana, hala evde. Fındığımız için, geçimimiz için; fındığın taban fiyatı çok düşük. Yani 80-90 lira olması, kendimizi bir adım daha ileri götürmemiz… Bir başkasının gözünün içine bakarak yaşamamız, hiç de hoş değil. Zaten fındığın yarıdan fazlası, işçiye gidiyor. Bize kalan bir şey yok. Fiyatı güzel olsa, güzel olur. Güzel günler bizi bekliyor. Her şey çok güzel olacak."

Bir başka vatandaş ise şöyle konuştu:

"Türkiye'miz çöktü. Dolandırıcı, üç kağıtçı… Ne varsa, bu parti zamanında… Sayın Kılıçdaroğlu'nu sırf bunun için dinlemeye geldik. Ne köyde evim var, ne kentte evim var. Hala da yardım alamadım, söz verdiler, vermediler. 'Sen CHP'lisin' diye vermediler, bana. Bakacağız ne olacak. İnşallah 14 Mayıs günü, hep beraber kutlayacağız."

Psikolog olduğunu ancak atanamadığını dile getiren bir vatandaş şunları söyledi:

"Kemal Bey'den, 15 bin psikolog ataması rica ediyoruz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz, umarım duyurabiliyoruz. Çünkü toplumun çok fazla, psikoloğa ihtiyacı var. Bu gerek deprem felaketi sonrası, gerek daha öncesi, daha sonrası… Birçok felaket yaşandı ülkemizde. Antidepresan kullanım oranları arttı. Depresyon arttı. O yüzden biz 15 bin psikolog ataması sözü istiyoruz… Daha iki saat öncesinde bir iş teklifi aldım, asgari ücreti zor teklif ediyorlar. O yüzden durum içler acısı. 85 bin atamada sadece 500 psikolog alındı. Bu çok yetersiz, ihtiyacı asla karşılamıyor."

Bir başka vatandaş ise şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu için geldim. Cumhuriyet için geldim. İstiklal için geldim. Güzel günler için geldim. Bu toplumun geleceği için geldim… Emekliyim, yerel yönetimlerden. Gece gündüz çalışıyorum. Gelecek için geldim. Türkiye'nin huzuru için geldim."

Bir üniversite öğrencisi şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızı desteklemeye geldim. Ben öğretmenlik okuyorum. 100 bin öğretmen ataması konuşuluyor. Şahsen, benim için yeterli aslında. Öğretmenler atanamıyor. Mezun olacağım seneye, böyle bir şey olursa, benim için devasa bir şey olur."